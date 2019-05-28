Лидера ХДС обвиняют в желании ввести цензуру

Лидер правящего Христианско-демократического союза Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр оказалась под огнём критики после того как она заявила о необходимости регулировать политические высказывания, публикуемые в интернете во время избирательной кампании.

Поводом для высказывания стал ролик 26-летнего видеоблоггера Ризо (Rezo), опубликованный 18 мая, в котором он резко раскритиковал политику как внешнюю, так и внутреннюю политику ХДС. За несколько дней видео набрало 12 млн просмотров и, по мнению, Крамп-Карренбауэр способствовало слабому результату партии на европейских выборах.

Оппозиционные партии не замедлили с реакцией. По мнению представителей социал-демократов, свободных демократов и левых высказывание лидера ХДС противоречит принципу свободы слова. На портале change.org петиция с протестом против попытки введения цензуры набрала десятки тысяч подписей.

После волны возмущения Аннегрет Крамп-Карренбауэр поспешила заверить общественность, что она считает свободу слова важным достоянием.

Критика в адрес лидера партии звучит и от однопартийцев. Еврокомиссар Гюнтер Эттингер считает, что ХДС недостаточно эффективно работает с молодёжью. По некоторым данным, Ангела Меркель разочаровалась в своей преемнице и сомневается, что та сможет вскоре сменить ее на посту канцлера.