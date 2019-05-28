Десятки трупов в тюрьмах Бразилии

Десятки заключенных были убиты в нескольких тюрьмах Бразилии за последние дни в результате столкновений между конкурирующими группировками. Об этом сообщили местные СМИ. 26 мая в ходе беспорядков в одной из тюрем в городе Манаус погибли 15 человек.

Волнения начались в часы посещения. Согласно заявлению начальника тюрьмы, во время драки заключенные были забиты до смерти или зарезаны заточенными зубными щетками. В понедельник власти штата Амазонас сообщили о гибели еще 40 заключенных в четырех тюрьмах Манауса.

"Что я скажу моей свекрови и моим детям, когда приеду домой? Что мой муж умер?" - говорит жена погибшего заключенного.

По словам местных властей, в настоящий момент порядок во всех тюрьмах восстановлен и ситуация находится под контролем. В Бразилии сейчас отбывают наказание более 700 тысяч заключенных, что почти на 50% превышает вместимость тюрем. Неудовлетворительные условия содержания осужденных зачастую приводят к беспорядкам. Власти не способны целиком контролировать переполненные пенитенциарные учреждения, и там в основном заправляют местные банды наркоторговцев, которые занимаются бизнесом прямо за решеткой.