Лион: задержаны двое подозреваемых

Двое подозреваемых в организации взрыва в Лионе задержаны и находятся под стражей, сообщили в понедельник в прокуратуре Парижа. На этот час известно, что одному из них 24 года, это студент, изучавший информатику. Он был задержан в 7-м округе Лиона.

Поиски мужчины с велосипедом, положившего в пятницу днем самодельную бомбу около булочной в центре города, шли все выходные. Работа специалистов антитеррористического подразделения, которым руководит прокурор Республики Реми Эйц, затруднялась тем, что полученные с видеокамер изображения были плохого качества. В субботу также стало известно, что образцы ДНК, найденные на сумке со взрывчаткой, ничего не дали.

В результате взрыва на пешеходной улице около площади Белькур легкие ранения получили 13 человек. По заявлениям экспертов, в Лионе использовался тот же тип взрывчатки, что в парижских и брюссельских терактах.