Партия проиграла, лидера осудили

Румынский суд приговорил спикера нижней палаты парламента страны Ливиу Драгню к 3,5 годам тюрьмы. Его признали виновным в злоупотреблении служебным положением — во время его работы в региональной администрации. Речь идёт о фиктивных рабочих местах для сотрудниц регионального отделения его партии. В понедельник высокий кассационный суд подтвердил приговор, вынесенный предыдущей инстанцией год назад. Сам спикер категорически отвергает обвинения, называя их политически мотивированными.

Между тем, партия Драгни потерпела поражение на выборах в Европарламент, оказавшись на втором месте и получив чуть более 23% голосов. На первом месте оказалась Национальная либеральная партия. Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что по итогам голосования социал-демократический кабинет должен уйти в отставку.