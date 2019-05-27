Массовое уличное застолье в Каире

По многолетней традиции сотни жителей Каира собираются на общую трапезу, что бы совершить "ифтар" – вечернее разговение во время постного месяца Рамадан. Общее застолье организуется на 15-день Рамадана в Матарие, небогатом районе на севере Каира. На улице Эзбет Хамада устанавливается стол длиной в 50 м. В организации стола принимают участие около 70 местных жителей и волонтёров из других регионов, в том числе профессиональных поваров. В самом пиршестве в этом году приняли участие около 2200 человек. Пожертвования на подготовку к застолью собираются на протяжении года.