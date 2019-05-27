Израиль: в шаге от досрочных выборов

Отправятся ли израильтяне снова к избирательным участкам? В среду истекает срок, отведенный законом премьеру Биньямину Нетаньяху на создание новой правительственной коалиции. Глава кабинета обещает сделать все возможное за оставшиеся у него часы. По итогам прошедших в начале апреля выборов, партия Нетаньяху "Ликуд", а также еще несколько правых и религиозных сил контролируют 65 из 120 кресел в парламенте.

Препятствием к формированию устойчивой коалиции стал конфликт между партией "Наш дом - Израиль" Авигдора Либермана и ультрарелигиозными ШАС и "Яхадут ха-Тора" вокруг законопроекта об отсрочке призыва ортодоксальных иудеев в израильскую армию. Состоявшиеся в понедельник переговоры Нетаньяху с Либерамном завершились безрезультатно.

В тот же день Кнессет утвердил в предварительном чтении законопроект о самороспуске. Ожидается, что документ будет вынесен на голосование в первом чтении во вторник, а во втором и третьем - в среду (в случае провала коалиционных переговоров). Утверждение этого закона будет означать проведение повторных парламентских выборов через 90 дней.