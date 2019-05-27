Европу накрывает "зелёная" волна

Европу накрывает "зеленая" волна. По крайней мере, в этом уверены представители экологических сил Германии и Франции, вошедшие в тройку лидеров на европейских выборах. По итогам воскресного голосования, в Европарламенте нового созыва у "зеленых" будет 70 мест, то есть на 20 больше, чем в предыдущей ассамблее.

Наилучшие позиции в защитников окружающей среды в Германии: второе место и 20,5 % голосов: "Люди в Германии и в Европе в целом проголосовали за защиту климата и за Евросоюз, основанный на принципах солидарности. Сигнал, посланный правительству Германии, заключается в том, что его проволочки в деле защиты климата, его блокировка усилий по созданию европейского единства, привели к потере голосов", - говорит Свен Гиегольд, ведущий кандидат от немецких "Зелёных".

Во Франции у "зелёных" третье место и 13,5 % голосов. Наилучшие результаты альянс «Европа Экология Зелёные» показал в крупных городах: 20 % в Париже, Бордо, Тулузе, 22 % в Гренобле, 24 % в Нанте и Ренне.

"Все вместе мы научимся понимать и любить эту Европу. Мы будем работать рука об руку над тем, чтобы она развивалась. Поэтому сегодня вечером мы торжественно обязуемся создать в ближайшие дни инициативный гражданский комитет по мониторингу ситуации в Европе", - заявил Янник Жадо, лидер альянса.

Неплохие результаты показали также "зелёные" Великобритании (у них 12 %) и Ирландии (за ними остался Дублин). В столице Европы Брюсселе у защитников окружающей среды также первое место, что не может не радовать Ска Келер - кандидата от "зелёных" на пост главы Еврокомиссии: "Подобные результаты связаны с желанием людей позитивно воспринимать ЕС, люди хотят изменений и ждут конкретных шагов по борьбе с климатическим кризисом. Это происходит во всем Евросоюзе, поскольку "зелёные" - единственная надежная сила на климатическом фронте".

По итогам воскресного голосования, в Европарламенте нового созыва у "зеленых" будет 70 мест, то есть на 20 больше, чем в предыдущей ассамблее.