Греция: выборы после выборов

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас объявил о проведении в стране досрочных парламентских выборов. Поводом стало неудачное выступление правящей партии СИРИЗА на Европейских выборах. СИРИЗА уступила порядка 10% главной оппозиционной партии "Новая демократия". Проголосовав таким образом, избиратели, считают победители, дали четкий сигнал властям.

София Захараки, представитель партии "Новая демократия": "Партия "Новая демократия" будет пытаться говорить со всеми гражданами Греции и напоминать им о нашем послании: меньше налогов, больше экономического роста и достойно оплачиваемой работы. И разумеется, мы хотим, чтобы греки чувствовали себя в безопасности".

Здесь, в Афинах, греки говорят, что перемены произошли стремительно, но не стали сюрпризом....

"Последнее время, все, что делал Ципрас, все эти объявленные им популистские меры, все обернулось против него. Не понравилось грекам и история с изменением официального названия Македонии."

"Я полагаю, Ципрас проиграл из-за соглашения со Скопье и программ финансовой помощи, предложенных кредиторами. За это он несет ответственность. Я не голосовал за него, но теперь буду. Я верю, что он действительно начнет управлять страной".

"В моем представлении приоритет на данный момент - объединить греков. Страна разделена. Граждане должны объединиться, чтобы противостоять предстоящим вызовам".

Всеобщие выборы в Греции могут пройти 30 июня, или 7 июля.

Фэй Дулгери, Euronews: "Экономика, безработица, безопасность. Эти темы будут доминировать во время избирательной кампании. В то же время греки обеспокоены и рядом других вопросов, в частности, напряженными отношениями между Афинами и Анкарой".