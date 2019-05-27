«Элементы бомбы заказывал в интернете»

Подозреваемый в организации взрыва в Лионе минимум два месяца готовил взрывное устройство, заказывая комплектующие через интернет. Таковы данные следствия. Предполагаемый преступник задержан в понедельник утром на автобусной остановке. Вместе с ним под стражей — оба родителя и младший брат. Сестру допросили, но задерживать не стали.

Ранее сообщалось, что 24-летний алжирец учился в престижном техническом вузе. Однако в руководстве заведения опровергли эту информацию: по их данным, человек с таким именем подавал документы два года назад, но поступать не стал.

Кристоф Кастанер, министр внутренних дел Франции:

«За трое суток все службы напряжённо работали. Изначально было немного зацепок. Но мы получили более 300 звонков от свидетелей. Все они были приняты во внимание и тщательно изучены. Также мы изучили несколько часов видеозаписей с камер наблюдения в разных районах как самого Лиона, так и пригородов. Всё это и позволило нам вычислить подозреваемого преступника».

Расследованием взрыва занимается антитеррористическое подразделение прокуратуры. Общественности пока неизвестны мотивы преступника, по чьей вине пострадали 13 человек. Эксперты отмечают качество изготовления устройства и тот факт, что в Лионе использовался тот же тип взрывчатки, что и в парижских и брюссельских терактах.

Стефани Морбуа, Euronews:

«Глава МВД Франции Кристоф Кастанер поблагодарил сотрудников за исключительную работу, выполненную в максимально сжатые сроки. Расследование продолжается, и в полиции призывают проявить терпение и дать время на тщательное разбирательство».