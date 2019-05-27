ЕНП победила, но этого мало

Европейская народная партия сохранила за собой большинство мест в Европарламенте. По результатам выборов она получает, по последним данным, 182 мандата. Но все равно ЕНП придется создавать коалицию. Скорее всего, ее партнерами станут социал-демократы, как и в Европарламенте прошлого созыва – у них 109 мест. Правда, и этого недостаточно для формирования абсолютного большинства. Еще два кандидата на попадание в коалицию – зеленые, получившие на 17 мандатов больше, чем на прошлых выборах, и либерал-демократы, у которых теперь на 40 мест больше.

Сразу в трех крупных европейских странах победу отпраздновали евроскептики: партия "Лига" в Италии, "Национальное объединение" во Франции и "Партия "брексита" в Великобритании. Но в целом по всей Европе популисты показали не столь хорошие результаты, как ожидалось.