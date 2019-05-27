Состав Европарламента определён

Европарламент нового созыва определён: предварительные результаты голосования были обнародованы в воскресенье вечером.

В Брюсселе радуются возросшей по сравнению с прошлыми выборами явке - 50,5%. А вот радость победы Европейской народной партии (ЕНП) омрачает значительная потеря ею мест. Левый фланг европейских партий также понёс потери под давлением крайне-правых, "зелёных" и либералов.

ЕНП уже не сможет сформировать большинство вместе с союзниками - занявшим второе место "Прогрессивным альянсом социалистов и демократов", который также потерял очки. Но это по-прежнему самая крупная партия Европарламента, какой она была более трёх десятилетий. И у её кандидата на пост главы Еврокомиссии Манфреда Вебера самые высокие шансы стать преемником своего однопартийца Жан-Клода Юнкера.

"Предельно ясно должно быть одно: мы не будем работать с теми, кто не верит в Европу, кто хочет Европу разрушить. Сегодняшняя Европа - это наша Европа, это Европа ЕНП, христианских демократов, и мы будем защищать эту Европу от националистов," - пообещал Манфред Вебер.

Националисты праздную победу в Великобритании и во Франции. Список французского "Национального объединения" возглавил 23-летний Жордан Барделла.

"Рост наших союзников в Европе и появление на нашем континенте новых политических сил, которые защищают интересы людей и наций, прокладывают путь к созданию мощной группы в Европарламенте, - сказал Барделла. - Французы могут рассчитывать на нас в деле их защиты, в отстаивании логики в политике Спасибо".

Третье место занял"Альянс либералов и демократов в поддержку Европы" в союзе с движением президента Франции Эмманюэля Макрона. Впревые за три десятилетия в результате выборов изменился баланс сил в Европарламенте - традиционному доминированию консерваторов и социалистов пришёл конец.

"Две классические партии, социалисты и консерваторы, потеряли большинство. Это означает, что по-настоящему прочного - я подчёркиваю, прочного - проевропейского большинства сформировать невозможно без участия нашей новой центристской группы", - заявил лидер европейских либералов Ги Верхофстадт.

"Зелёные" также стали в Европарламенте силой, с которой придётся считаться: на выборах в Германии они заняли второе место, во Франции - третье.

"Мы хотели бы заняться существующими проблемах. Нам ясно, чего мы хотим достичь, и если другие стороны придут к нам и предложат альянс, но при этом скажут, что им дела нет до борьбы с климатическими изменениями, то это для нас недопустимо. Конечно, все партии разные, но мы подождём и посмотрим, какие нам поступят предложения. Одно должно быть ясно: наши принципы неизменны", - сказала сопредседатель фракции "Зелёных" в Европарламенте Ска Келлер.

Но самым большим сюрпризом на выборах стало участие избирателей. Явка, неуклонно падавшая все предыдущие годы, взяла курс на повышение - такой в ЕС не видели уже не один десяток лет. В неспокойные для Европы времена её граждане, похоже, все активнее участвуют в политической жизни.