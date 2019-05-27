Что происходит, когда 28 стран ЕС голосуют: краткий обзор

Столкнувшись с морем партий, повсеместных аббревиатур, долей участия и процентов, даже самый ревностный сторонник общей Европы, вероятнее всего, с трудом разберётся в происходящем.

Euronews подготовил простой путеводитель о том, на что следует обратить внимание по мере того, как результаты выборов в парламент ЕС будут подсчитаны вечером, в воскресенье 26 мая.

На уровне Европейского парламента основная интрига будет разыгрываться между Европейской народной партией (ЕНП) и альянсом Социалистов и демократов (СД). Этот вектор между правоцентристами и левоцентристами уже в течение многих лет доминирует в общеевропейской политике.

Но они находятся под угрозой со стороны правых популистов и евроскептиков, таких как включая "Национальное Объединение" во Франции, Итальянскую партию "Лига Севера" (или La Liga), немецкую АдГ и партию "Истинные финны" в Финляндии.

Другим важным моментом, на который стоит обратить внимание, - это вопрос: приведут ли протесты против изменения климата к успеху зеленых движений?

Ну а что насчет явки? Она падает на каждых выборах с первых общеевропейских выборов 1979 года. Если явка будет ниже 42%, то значит эта тенденция сохранится.

Австрия

Большой вопрос в Австрии - какое влияние так называемый "скандал с видео на Ибице" окажет на крайне правую Партию свободы (АПС).

Её лидер, Хайнц-Кристиан Штрахе, подал в отставку с поста вице-канцлера Австрии в начале мая после того, как было обнародовано секретное видео, на котором он пытался предложить государственные контракты в обмен на пожертвования от женщины, которая, как убедили Штрахе, была племянницей российского олигарха.

АПС заняла третье место на выборах в ЕС в 2014 году с 19% голосов; последние прогнозы говорят о том, что на этот раз она поднимется примерно до 18%, но эта цифра снизилась с 24,5% после того, как разразился скандал с участием Штрахе.

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Бельгия

В воскресенье в Бельгии состоятся три серии голосования на выборах: федерального уровня, регионального и европейского.

На европейских выборах основной вопрос, насколько смогут воспользоваться "зелёные" ударной позицией на местных выборах для того, чтобы улучшить свой результат на голосовании 2014 года (6,6%)?

Как и во многих других европейских странах, в Бельгии также есть крайне правая партия "Фламандский интерес", которая, по прогнозам, получит до 14,8% голосов во Фландрии (нидерландоязычной части Бельгии).

На выборах национального уровня пять лет назад эта партия получила 4,2%.

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Болгария

Несмотря на то, что голосование в Болгарии является обязательным, в 2014 году явка избирателей составила всего 35,84%.

Ожидается, что в Болгарии голоса избирателей поделят правоцентристская партия ГЕРБ ("Граждане за европейское развитие Болгарии") и партия социалистической коалиции.

Самый молодой депутат Европейского парламента в настоящий момент - это 30-летний болгарин Андрей Новаков.

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Великобритания

Накажут ли избиратели две основные традиционные партии - Лейбористскую и Консервативную - за то, что те не смогли обеспечить выход из связанного с "брекситом" кризиса, и переключатся на новое политическое движение, которое возглавляет евроскептик №1, Найджел Фараж?

И хотя голоса противников "брексита" оттянут на себя либерал-демократы, "зелёные" и партия "Изменим Великобританию", хватит ли этих голосов, чтобы перевесить интерес к партии Фаража, которая теперь так и называется - "Брексит"?

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Венгрия

Премьер-националист Виктор Орбан часто вступает в словесную перепалку с Брюсселем по вопросам верховенства права и массовой миграции в Европу.

В результате конфликта его партия "Фидес" была отстранена от депутатской деятельности в составе правоцентристской Европейской народной партии (ЕНП).

Интересно, повлияет ли эта враждебность на венгерских избирателей? В 2014 году на первом и втором месте оказались правые антиевропейские партии: "Фидес" с 51,48% и "Йоббик" с 14,67% голосов.

Изменится ли расклад сил на этот раз?

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Германия

Экзит-полы подтвердили прогнозы, сделанные накануне выборов, которые предсказывали всплеск поддержки Партии зелёных, занявшей второе место с 21,8% голосов, что вдвое превышает результат 2014 года.

Правящий альянс ХДС/ХСС занял первое место с 28% голосов, в то время как антимигрантская и антиевропейская "Альтернатива для Германии" (АдГ) занимает лишь четвертое место с 10,5%.

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Греция

Главная оппозиционная партия, консервативное движение "Новая Демократия", победила правящую "Сиризу" с 36% и 27% голосов соответственно (по данным экзит-полов).

В преддверии общенациональных выборов, намеченных на октябрь, греки особенно интересовались вопросами внутренней политики на выборах в парламент ЕС.

Экономическое положение страны и соглашение об изменении названия соседней Северной Македонии имеют определённый приоритет по отношению к другим европейским вопросам.

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Дания

Социал-демократы оказались на пути к победе с 23,6% голосов, опередив, по данным экзит-полов, правоцентристскую партию "Венстре", которая управляет страной в коалиции и набирает на выборах 20,6% голосов.

Социалистическая партия занимает третье место (13%), в то время как "Красно-зеленый альянс" планирует получить своё первое в истории место в Европейском парламенте. Между тем "Народное движение против ЕС" получило неудовлетворительный результат (3,1%) и потеряет своё единственное кресло в Европарламенте.

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Ирландия

Ирландия голосовала на выборах в пятницу 24 мая, и про-европейская партия премьер-министра Лео Варадкара как ожидается станет основным победителем.

Между тем, партия "Зелёных" также показала хорошие результаты и, вероятно, станет четвертой по величине партией в Ирландии.

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Испания

Несколько экзит-полов ставят в лидеры правящих социалистов. За ними следуют правоцентристская Народная партия и "Граждане". Крайнеправая партия Vox, по прогнозам, будет на пятом месте, с долей голосов менее 10,3%, - результат, которого она добилась на всеобщих выборах в месяцем ранее.

Интрига в Испании сохраняется в отношении экс-лидера Каталонии Карлоса Пучдемона, который до сих пор проживает в изгнании в Бельгии. Если народ его поддержит, то не совсем ясно, сможет ли он занять свое кресло, учитывая позицию Мадрида.

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Италия

Будущее итальянского правительства тесно связано с итогами выборов в Европейский парламент.

Две правящие партии, "Лига" и "Движение 5 звезд", в течение последних двух недель вели борьбу по всем острым вопросам политической повестки дня.

Опросы общественного мнения предсказывают, что партия вице-премьера Маттео Сальвини по результатам выборов будет ещё сильнее, чем когда-либо ранее. Его партия, ранее известная как "Лига Севера", набрала 6% голосов на европейских выборах в 2014 году. Последние прогнозы говорят о том, что на этот раз "Лига" получит более 30%.

Если он окажется победителем, созовет ли он новые всеобщие выборы с целью формирования правительства на основе правой коалиции, отстранив, таким образом, от власти ненавистного союзника ("Движение 5 звёзд")?

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Кипр

У островного государства 6 мест в парламенте ЕС. Сегодня Кипр может войти в историю, если будет избран кандидат от турок-киприотов, первый случай в Европарламенте.

Воскресные опросы показали, что правящая партия DISY - член брюссельской ЕНП - занимает первое место с 32,5% голосов, что в целом соответствует результатам 2014 года.

Ниязи Кизилюрек из коммунистической партии АКЕЛ, которая в настоящее время занимает второе место по результатам голосования, стал первым турком-киприотом, попавшим в парламент ЕС.

Страна разделена на две части: юг, где проживают греко-киприоты и север, где турки-киприоты создали никем не признанное псевдо-государство. Тем не менее, согласно некоторым оценкам, право голоса на выборах в ЕС имеют более 80.000 турок-киприотов.

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Латвия

Латыши отправились на избирательные участки в субботу, чтобы проголосовать за свои 8 мест в Европарламенте.

"Новое единство" - партия, связанная с ЕНП, должна занять первое место, как сообщают латвийские национальные СМИ. Правая партия Национального Альянса - один из неподтверждённых лидеров латвийской политики.

Явка избирателей на выборах составила 33,03%, что немногим больше, чем 30,24% в 2014 году.

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Литва

Голосуя за 11 мест в Европейском парламенте, Литва также также проводит второй тур своих президентских выборов.

Правоцентристы Гитанас Науседа и Ингрида Шимоните соперничают во втором туре выборов в воскресенье, поскольку ни один из кандидатов не получил большинства голосов в первом туре голосования 12 мая.

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Люксембург

У Люксембурга 6 депутатских кресел в Европарламенте, это одна из самых малочисленных национальных делегаций в ЕС.

Голосование на выборах в этой стране с населением чуть более полумиллиона человек является обязательным. В 2014 году явка избирателей составила 85,55%.

В Люксембурге нет крайне правых антиевропейских партий, никто не требует выхода страны, основавшей ЕС, из состава блока.

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Мальта

Коррупция во власти - серьёзная тема предвыборных кампаний до выборов в парламент ЕС: обе основные партии обвиняют друг друга в коррупции.

Тем не менее, ожидается, что главные партии страны как раз и возглавят выборы. Несмотря на то, что на Мальте есть две крайне правых партии евроскептиков, маловероятно, что они получат места в парламенте Евросоюза.

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Нидерланды

Антиевропейская ультраправая Партия Свободы (PVV), которая должна была быть среди лидеров, фактически столкнулась с падением поддержки с 13,2% в 2014 году до 4,1%, по данным экзит-полов.

Вместо неё, согласно прогнозам, левая про-европейская Лейбористская партия будет победителем на этих выборах с 18,1% голосов. За ней следует правящая (в коалиции) "Народная партия за свободу и демократию" с 15%.

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Польша

Выборы в парламент ЕС положили в Польше начало целой выборной серии: осенью страну ждут выборы в законодательное собрание, а год спустя - президентские выборы.

Похоже, что опросы указывают на "начало конца" правящей партии евроскептиков "Право и справедливость" (PiS).

Поскольку страна находится в сложных отношениях с Брюсселем из-за реформы судебной власти, будет интересно узнать, сможет ли партия власти PiS улучшить свой результат в 31,78% (в 2014 году).

Все внимание обращено на первого польского политика-гея Роберта Бедроня и поддержку его новой проевропейской партии "Весна" (Wiosna).

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Португалия

Португалия - одна из немногих стран ЕС, где нет сильной крайнеправой популистской партии. На этих выборах появилась право-радикальное движение "Баста" ("Хватит!") Андре Вентуры, которое настроено против ЕС.

Предвыборная кампания в основном состояла из нападок оппозиции на правящих социалистов по внутренним португальским вопросам, с прицелом на предстоящие всеобщие выборы.

Но смогут ли проевропейские социалисты улучшить свои показатели по сравнению с 2014 годом, когда они набрали 34% голосов?

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Румыния

Как показывают экзит-полы, правящие социал-демократы (ПСД), которые вступили в серьёзный конфликт с Брюсселем по поводу реформ в области борьбы с коррупцией и верховенства права, и проевропейская Национальная либеральная партия (НЛП) делят на выборах первое место, набрав точно по 25,8% голосов каждая.

Для ПСД это означает, что с 2014 года численность оказываемой партии поддержки сократилась на 12%.

Альянс "2020 USR PLUS", проводивший кампанию по борьбе с коррупцией и экологическим проблемам, занял третье место с 23,9% голосов.

НЛП и другим проевропейским партиям на руку тот факт, что одновременно проводится референдум по спорным реформам, которе проводятся по инициативе ПСД.

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Словакия

Одним из самых интересных моментов для наблюдения в Словакии является явка: только 13,05% проголосовали в 2014 году, что является самым низким показателем в ЕС.

Посмотрите также на выступление Прогрессивной Словакии, партии новоизбранного проевропейского президента Зузаны Капутовой, и сравните его с антибрюссельским, крайне правым движением Народной партии - "Наша Словакия".

Между тем, в то время как правящие социал-демократы (SMER-SD) прогнозируют победу, их доля голосов может упасть с 24% в 2014 году после антиправительственных протестов за последний год.

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Словения

В Словении по традиции наблюдалась низкая явка избирателей на выборах в ЕС.

В стране есть несколько основных леворадикальных партий, но многие будут следить за положением Демократической партии Словении (соратника ЕНП) относительно поддержки праворадикалов, чья популярность в последнее время выросла.

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Финляндия

После подсчёта 95% бюллетеней можно с уверенностью говорить о лидерстве правоцентристской Национальной коалиционной партии, получившей 20,5% голосов, что несколько ниже её же результата в 2014 году (23,2%).

Партия "Зеленая лига" заняла второе место с 15,8%, опередив социал-демократов и популистскую партию "Истинные финны", которая вышла на четвертое место с 13,9%.

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Франция

Как показали экзит-полы крайне правая партия "Национальное объединение", которую возглавляет политическая наследница Жан-Мари Ле Пена, его дочь Марин Ле Пен, занимает первое место, немного опережая партию французского президента Эммануэля Макрона "Вперёд, Республика!" (La Republique En Marche!)

"Национальное объединение", под именем "Национальный фронт", лидировало и на предыдущих европейских выборах в 2014 году, в то время как движение Макрона тогда ещё не существовало.

Партия "Зеленых" ко всеобщему удивлению набрала 12,8% голосов.

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Хорватия

Консервативный Демсоюз (HDZ), который управляет страной в коалиции, и Социал-демократическая партия, по данным экзит-поллов, лидируют с 23,43% и 18,38% голосов соответственно.

Но явка избирателей была очень низкой - с 2014 года она снизилась на 10% и составила всего 32%.

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Чехия

Чехи голосовали на выборах целых два дня - в пятницу и субботу.

Как ожидается, большинство голосов перейдёт к правящей партии АНО, у которой уже есть свои депутаты в Европарламенте в Альянсе либералов и демократов (ALDE). Ожидается, в результате беспрецедентного роста популярности в последние несколько лет чешской Пиратской партии, настроенной против коррупции и существующего порядка вещей, она впервые также займёт места в Европарламенте.

В Чешской Республике в этом году также появилось несколько новых партий: ожидается, что антиевропейская партия "Свобода и прямая демократия" получит первое в своей истории кресло в парламенте.

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Швеция

Экзит-поллы ставят правящих социал-демократов на первое место с 25% голосов. Их партнер по коалиции, Партия зелёных, похоже, потеряет по сравнению с 2014 годом около пяти процентных пунктов и займет четвертое место, набрав примерно столько же голосов, что и Центральная партия (около 10%).

Это весьма грустный результат для партии зелёных в родной стране юной активистки Греты Тунберг. В прошлом году ей удалось положить начало глобальной серии акций протеста, призвав законодателей принять более решительные меры для борьбы с климатической угрозой.

Ультраправые "Шведские Демократы" почти удвоили свой показатель, набрав 17% голосов, по сравнению с 9,67% в 2014 году.

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Эстония

Ключевым вопросом для Эстонии является то, добъётся ли антиевропейская крайнеправая Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) такого же успеха на европейских выборах, как и в ходе общенациональных выборов в марте этого года?

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На последних выборах EKRE оказалась на третьей позиции по популярности, заняв место в правящей коалиции.

Партия набрала 4% голосов в голосовании 2014 года, а на этот раз, по прогнозам, получит до 17%.

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