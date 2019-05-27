Евровыборы: Найджел Фараж празднует победу

Найджел Фараж и его новая партия - партия "брексита" - набрали на выборах в Европарламент свыше 30 % голосов избирателей, у традиционных партия - тори и лейбористов - голосов в несколько раз меньше. Ночь подведения итогов стала для него праздником.

Ужасный вечер для консерваторов, да и для лейбористов тоже Найджел Фараж лидер партии "брексита"

"Посмотрите на результаты нашей партии в Уэльсе и на северо-востоке Англии - это и есть то послание, которое избиратели адресуют Вестминстеру. Но будет ли оно услышано?", - поделился с прессой сомнениями Найджел Фараж.

Партия Фаража пришла первой, вторыми к финишу пришли либеральные демократы, сказали свое слово и "зеленые", тори и лейбористы оказались в самом конце списка.

И даже в округе Джереми Корбина избиратели предпочли лейбористам либеральных демократов.

Джереми Корбин еще не знает, что его партию на евровыборах ждет провал Фото Рейтер

Самое сложное положение - у консерваторов, которые, несмотря на уже объявленную отставку Мэй, остаются правящей партией, и именно на них лежит обязанность осуществить выход из ЕС, срок которого был перенесен, собственно, именно поэтому не вышедшая 29 марта из Евросоюза Британия была обязана провести выборы в Европарламент.

Тереза Мэй примеряется к роли отставного политика Фото Рейтер

От Соединенного Королевства в Страсбург должны отправиться 73 евродепутата, но в какой момент их полномочия будут прекращены в связи с "брекситом", сегодня не берется сказать никто.