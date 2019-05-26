В Румынии одновременно с выборами в Европарламент прошел референдум по вопросу об отмене амнистии и помилования тех, кто осужден за коррупционные преступления.
Румынам, проживающим за пределами родины, пришлось часами стоять в очередях, чтобы принять участие в голосовании.
В Париже, Мадриде, Брюсселе и других европейских городах люди ждали по 4-5 часов, в некоторых случаях еще и при плохой погоде.
Многие открыто заявляли о своем разочаровании организацией голосования. Проживающие в Брюсселе румыны скандировали в очереди: "Мы хотим проголосовать и наказать тех, кто ворует!"
Тысячи румын столкнулись со сложностями во время предварительного электронного голосования.
Сообщается, что в выборах в Европарламент и антикоррупционном референдуме приняли участие около 300 тысяч граждан Румынии, проживающих за рубежом.