США отправят войска на Ближний Восток

Соединённые Штаты отправят ещё 1500 тысячи военных на Ближний Восток. Об этом решении заявил в пятницу президент страны Дональд Трамп, обосновав такую меру растущей напряжённостью в отношениях с Ираном. В регион планируется также перебросить истребители, дроны и другое вооружение для защиты объектов США. Кроме того, Вашингтон намерен продать Саудовской Аравии и другим странам вооружение на сумму в несколько миллиардов долларов, что обосновывается соображениями национальной безопасности, а потому не требует одобрения со стороны конгресса.

Между тем, тысячи людей в разных городах Ирака провели в пятницу антивоенные акции, заявив, что их страна не должна становиться полем битвы США с Ираном. Несколько дней назад в так называемой «зелёной зоне» Багдада недалеко от американского посольства взорвалась ракета. США заявили, что за этим обстрелом стоят силы, «подконтрольные Ирану». Незадолго до этого практически весь персонал посольства был эвакуирован из страны.