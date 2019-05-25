"Незамедлительно освободить"

Международный трибунал ООН по морскому праву обязал Россию освободить украинских моряков, задержанных в районе Керченского пролива осенью прошлого года, и вернуть Украине два артиллерийских катера и буксир.

Председатель трибунала отметил, что России и Украине необходимо воздерживаться от действий, которые могут обострить спор по этому инциденту.

В ноябре 2018 года украинские патрульные катера и буксир были обстреляны и захвачены российскими пограничниками после попытки пройти Керченским проливом в Азовское море.

Москва и Киев обвиняют друг друга в провокации.