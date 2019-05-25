Выборы в Европарламент: борьба за голоса избирателей

В преддверии выборов в Европарламент в австрийской столице прошёл митинг Партии европейских социалистов – сейчас это одна из крупнейших депутатских фракций. В митинге принял участие кандидат от партии, претендующий на пост председателя Еврокомиссии, нидерландский политик Франс Тиммерманс. Он призвал избирателей не быть безразличными и поддержать его партию, чтобы добиться желаемых перемен:

– Если мы сейчас сделаем правильный выбор и добьёмся, чтобы впервые за 15 лет главой Еврокомиссии стал не консерватор, то сможем построить социальный ЕС. Поэтому призываю вас проголосовать.

Другой кандидат на пост председателя Еврокомиссии, лидер либералов в Европарламенте Ги Верхофстадт побывал в этот день в Будапеште, где смог пообщаться с местными избирателями, далеко не все из которых выражали намерение поддержать его на выборах.

Согласно опросам, несмотря на многочисленные призывы левых дать заслон популистам, наибольшую поддержку в Венгрии получат сторонники премьер-министра страны Виктора Орбана и партии ФИДЕС.