Ирландия: лидируют проевропейские партии

В Ирландии состоялись в пятницу выборы в Европарламент. По данным экзитполов, в лидерах оказались две проевропейские партии, при этом на первом месте – либерально-консервативная «Фине Гэл», лидер которой Лео Варадкар уже два года занимает пост премьер-министра страны. Следом идёт либеральная «Фианна фойл» получившая около 23% голосов. Неожиданным стал успех местной «Партии зелёных», за которую проголосовали примерно 9% пришедших на выборы избирателей, при этом в столице страны Дублине «зелёные» оказались на первом месте. Республиканская «Шин Фейн», обычно входившая в тройку лидеров, стала пятой, набрав лишь 12%.