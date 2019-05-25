Ожидания избирателей: прямая речь

В преддверии выборов в Европарламент жители Болгарии, Румынии, Германии и Бельгии поделились с Euronews своими проблемами, тревогами и ожиданиями:

- Да, в прошлом не все было идеально, но было ведь и много хорошего! На мой взгляд, социальная политика была лучше, в плане защиты интересов трудящихся. У нас были государственные пансионаты, например. Наша работа лучше оплачивалась.

- Европа может многое сделать для нас, изменив ситуацию и подняв социальные стандарты, чтобы Болгария могла достичь уровня других стран-членов.

- Европейский союз может оказать нам поддержку, делая все, что может, но если мы сами не можем себе помочь, то это все впустую. Коррупция повсюду. Снизу - доверху.

- Да, жильё сильно подорожало, особенно квартиры после ремонта. Мы за свою четырёхкомнатную платили совсем немного, но несколько лет назад в ней сделали ремонт, и теперь каждый месяц приходится платить на 200 евро больше. Многим это просто не по карману.

- Я три года искала квартиру в Берлине, целых три года! Но так и не нашла. У меня неполный рабочий день, но при этом – две работы, и мне не найти квартиру, на которую хватало бы денег. Поэтому приходится снимать жилье вместе с другими людьми, чтобы иметь крышу над головой. В этом нет ничего хорошего.

- Мы голосуем и каждый раз нам обещают помощь, обещают работу. Но в прошлый раз мы проголосовали и ничего не поменялось. И теперь мы будем голосовать, но кто нам поможет? Мы ищем работу, но работы нет.

- Давайте посмотрим, как будут развиваться события, но теперь мы больше склоняемся к протекционизму. Мы больше думаем о национальных интересах. Мы не думаем о сообществе, о Европе, нас больше волнуют внутренние проблемы. Посмотрите на Францию и Германию и, к сожалению, Великобритания уже решилась на выход из ЕС.