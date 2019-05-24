Вайнштейн предлагает компенсацию

Обвиняемый в изнасиловании и сексуальных домогательствах Харви Вайнштейн хочет выплатить потерпевшим денежную компенсацию.

Как сообщает газета The Wall Street Journal, ссылаясь на адвокатов голливудского продюсера, нью-йоркская генпрокуратура и совет директоров бывшей киностудии Вайнштейна уже заключили предварительную сделку.

Издание поясняет, что в мировом соглашении фигурирует сумма в 44 миллиона долларов, 30 из них киномагнат намерен предложить пострадавшим женщинам, а также кредиторам и сотрудникам Weinstein Company, остальное уйдёт на судебные издержки и оплату услуг юристов.

Газета подчёркивает, что это не избавит его от судебного преследования. Слушания по уголовному делу против Вайнштейна начнутся в июне.