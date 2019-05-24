Трамп поможет фермерам за счёт Китая

16 миллиардов долларов помощи получат американские фермеры, пострадавшие от торгового спора Вашингтона с Пекином.

Об этом заявил президент США, добавив, что средства будут получены из пошлин, введенных на товары из Китая. По словам Дональда Трампа, благодаря этой поддержке аграрии смогут устоять перед напором китайских конкурентов.

"Итак, сегодня я объявляю, о том, что поручил министру сельского хозяйства предоставить 16 миллиардов долларов помощи американским фермерам и животноводам. Они будут получены за счёт Китая. В течение определённого времени мы будем взымать с него сотни миллиардов долларов сборов, и нашим фермерам будет оказана серьёзная поддержка", - сказал он.

На прошлой неделе Минторг США занёс китайскую компанию Huawei в чёрный список как представляющую угрозу национальной безопасности. Глава Белого дома сообщил, что не прочь включить этот вопрос в торговое соглашение.

"Вполне возможно, что пункт, касающийся Huawei, даже будет включён в торговую сделку. Я могу представить себе такой исход, если нам удастся заключить соглашение", - заявил он.

В свою очередь, Пекин, осудил высказывание госсекретаря США о связях руководства Huawei с коммунистической партией Китая. В МИДе заявили, что "распространяя выдуманные слухи", Вашингтон "вводит в заблуждение американских граждан".