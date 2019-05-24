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США

Илон Маск сказал - Илон Маск сделал

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 Елена Караева 
Илон Маск сказал - Илон Маск сделал
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SpaceX подтвердил успешный вывод 60 спутников проекта Starlink с помощью ракеты носителя Falcon Девять, стартовавшей с мыса Канаверал.

Компания Илона Маска пообещала публиковать информацию о дальнейшем передвижении спутников к заданной орбите.

Проект был разработан четыре года назад по инициативе самого Маска для обеспечения глобальной передачи интернет-трафика. В его рамках предполагается размещение на низкой геостационарной орбите группировки из свыше 11 тыс. спутников.

Реализация первого этапа требует вложений в размере $3,5 млрд. Общая смета проекта может составить свыше $10 млрд.

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