Кто может заменить Терезу Мэй на посту премьера?

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о своей отставке с поста лидера Консервативной партии 7 июня. Она продолжит исполнять обязанности премьер-министра, пока не будет найден преемник.

О готовности участвовать в выборах заявил бывший министр иностранных дел страны Борис Джонсон. Кто может тягаться с ним в борьбе за кресло председателя Консервативной партии и премьер-министра? И как возможные кандидаты могут повлиять на "брексит"?

Борис Джонсон

Бывший министр иностранных дел - главный кандидат на пост руководителя Тори. 54-летний политик, который восемь лет пробыл мэром Лондона, всегда был ярым сторонником выхода Великобритании из ЕС. В июле 2018 он выступил с критикой политики Мэй, написав, что "мечта умирает, задыхаясь от ненужной неуверенности в себе".

Джонсон также стал первым консерватором, который заявил о намерении сменить Мэй на посту лидера партии и премьер-министра. Учитывая, что популярность тори падает, однопартийцев Джонсона может привлечь его резкая позиция в отношении "брексита" и широкая поддержка внутри партии.

Тем не менее, эпатажное поведение Джонсона часто подвергается критике и общественному осмеянию.

Доминик Рааб

Член Палаты общин Доминик Рааб - второй по популярности кандидат на председательское кресло. Он сменил Дэвида Дэвиса на посту министра Великобритании по выходу из Евросоюза, после чего ушел в отставку в ноябре 2018 из-за несогласия с планом Мэй по "брекситу".

Уходя со своего поста, Рааб сказал, что не может поддержать предложения премьер-министра относительно границы с Северной Ирландией из-за того, что они представляют "реальную угрозу" целостности Великобритании.

Политик, изучавший право в Оксфорде и Кэмбридже, сыграл существенную роль в кампании за выход страны из ЕС в 2016. Несмотря на то, что он еще не объявил о намерении баллотироваться на пост главы Тори, в социальных сетях уже распространился лозунг "Готовы к Раабу".

Ранее он заявлял, что отсутствие сделки - "не его любимый сценарий", но он гораздо охотнее покинет ЕС без сделки, чем продлит сроки "брексита".

Дэвид Лидингтон

О главе Кабмина говорили как о возможном временном премьере, который мог бы проследить за выполнением последних этапов "брексита", чтобы избежать всеобщих выборов, пока у Консервативной партии не появился другой лидер.

Как наименее публичная личность Лидингтон считается объединяющей фигурой Кабинета министров, разобщенного отношением к "брекситу".

Джереми Хант

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант получил общественное признание за организацию лондонских Олимпийских игр в 2012, после которых он стал министром здравоохранения.

Во время референдума по "брекситу" Хант выступал за сохранение членства в ЕС. В 2017 году он сообщил, что поменял свою точку зрения, ссылаясь на "высокомерие Еврокомиссии" во время переговоров.

Политик признает, что его партия может провалиться на выборах в Европарламент в конце мая из-за неспособности консерваторов совершить "брексит" вовремя. Он также заявил, что считает организацию всеобщих выборов и повторного референдума "маловероятной".

Андреа Лидсом

Андреа Лидсом, которая на прошлых выборах проиграла Терезе Мэй, уже заявила о намерении бороться за кресло председателя Консервативной партии.

В среду Линдсом покинула кабинет министров со словами, что с планом Мэй "работать не возможно".

Она активная участница работы Палаты общин, убежденная сторонница "брексита" и правых взглядов. Противопоставляя себя Мэй, Линдсом заявила во время предыдущей предвыборной гонки, что, будучи матерью, станет лучшим премьер-министром. Это нападение на Мэй, у которой нет детей, стоило Линдсом множества голосов избирателей, и, возможно, кресла премьера.

Майкл Гоув

На выборах руководителя Консервативной партии в 2016 Гоув занял третье место после Терезы Мэй и Андреи Линдсом. Он был одним из первых политиков, публично поддержавших сторонников "брексита". Тем не менее, политик признался, что кампания за выход из ЕС стала "самым сложным решением его политической карьеры".

В одной из последних статей для Times Гоув написал, что "брексит" без сделки идет вразрез с тем, за что он выступал в 2016. В интервью ITV News политик сообщил, что процесс выхода необходимо завершить.

Новый глава Консервативной партии скорее всего станет новым премьером, но если преемник Терезы Мэй будет вынужден бороться за пост главы государства на всеобщих выборах, то следующим премьером может стать представитель другой партии.