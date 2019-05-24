На Эвересте выстроилась очередь в 300 человек

Огромные очереди скорее ассоциируются с походом в магазин Apple в первый день продаж новой модели телефона или посещением Мавзолея, но точно не с восхождением на вершину Эвереста. Тем не менее, гора стала настолько популярной среди альпинистов, что на подъем к ее вершине выстраивается очередь в сотни человек.

По мнению непальских властей, скопления людей спровоцировали несколько смертей. В пятницу они сообщили о гибели от истощения и обезвоживания трех индийских альпинистов, среди которых были две женщины. По словам местного гида Кешава Пауделя, один из погибших на этой неделе "простоял в очереди более 12 часов и был измотан".

О положении дел на Эвересте заговорили после того, как экстремальный спортсмен Нирмал Пурья, выложил в социальных сетях фотографию очереди в 300 человек, выстроившейся к вершине горы. Сезон восхождения на Эверест обычно длится около месяца. В этом году Непал разрешил подъем на гору с 14 мая. За десять дней здесь погибли семь человек.