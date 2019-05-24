Euronews следит за выборами в Европарламент 26 мая

В четверг начались выборы в Европейский парламент: первыми на избирательные участки отправились жители Великобритании и Нидерландов. В пятницу к голосованию присоединились Ирландия и Чехия, а 25 мая наступит очередь Латвии, Мальты и Словакии. В остальных странах Евросоюза выборы пройдут в воскресенье.

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Ирландия и Чехия выбирают Европарламент