Вверх ногами на пианино: No Comments недели
- В Токио состоялись игры «Химера», где выступают любители экстремальных и альтернативных видов спорта, а также танцев и музыки. Здесь проходят не только состязания, но и мастер-классы. Игры «Химера» проводятся два раза в год – весной и летом.
- Первокурсники военно-морской академии в Аннаполисе закончили учебный год покорением «жирного обелиска». Задача будущих офицеров ВМС США — вскарабкаться на гранитный монумент и утвердить на его вершине фуражку. При этом камень обильно смазан жиром. Традиции уже более полувека, считается, что она воспитывает в кадетах командный дух.
- На фортепьяно вверх ногами на подъёмном кране: пианист Ален Рош исполнил необычный концерт в швейцарском Сьоне. Композитор исполнял собственные сочинения, находясь в нескольких метрах над землёй, на строительной площадке, где возводят новую больницу.
- В Лос-Анджелесе женщина напала на водителя дома на колёсах и захватила машину. Автофургон таранил несколько автомобилей, сбивал заборы и пожарные гидранты, пока наконец не врезался в пальму. При этом в доме на колёсах находились и две собаки: один пёс выпал по дороге, но женщина остановилась и подобрала его.
- Римские пожарные спасли молодого человека, который провёл несколько минут на карнизе. Когда в его доме вспыхнул пожар, все другие пути эвакуации оказались отрезаны, и мужчине пришлось выбираться из окна. На карнизе едва хватало места, чтобы удержаться.