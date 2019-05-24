Ирландия и Чехия выбирают Европарламент

В Ирландии проходят выборы в Европарламент. 59 политиков претендуют на 13 мандатов, два из которых начнут действовать только после того, как Великобритания выйдет из состава Евросоюза. Как отмечает Reuters, в ходе избирательной кампании в Ирландии, в отличие от некоторых других стран ЕС, значительно больше внимания уделялось внутриполитическим проблемам.
Выборы в Европарламент сегодня проходят и в Чехии. Здесь избирательная кампания проходила на фоне массовых акций оппозиции, которая требует отставки премьер-министра Андрея Бабиша, оказавшегося в центре скандала из-за дела о махинациях с субсидиями ЕС.