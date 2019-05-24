Германия готовит сети 5G

В Германии аукцион на строительство мобильных сетей пятого поколения 5G привлек 6 млрд евро.

Идет уже десятая неделя аукциона, и сумма, собранная в ходе торговых раундов превзошла прогнозы.

Лидер рынка Deutsche Telekom жалуется, что регулятор поднял цены, предложив слишком мало свободных частот.

Другие крупные игроки - Vodafone и Telefonica Deutschland согласны, что завышенные цены могут подорвать их способность вкладывать в развитие самих мобильных сетей.

Четвертой компанией, получившей доступ к 5G стал новичок рынка 1&1 Drillisch. Это "виртуальный" мобильный игрок, управляемый United Internet. Генеральный директор миллиардер Ральф Доммермут мечтает, что его компания станет четвертым мобильным оператором в стране.

К концу 2022 года высокоскоростным интернетом планируется обеспечить 98 процентов домохозяйств в Германии.