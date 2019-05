Ди Каприо привёз в Канны докфильм и болид "Формулы Е"

В то время, как по улицам Канн на электромобиле в четверг разъезжал знаменитый автогонщик Жан-Эрик Вернь, голливудский актёр Леонардо Ди Каприо в компании с коллегой по цеху Орландо Блумом и директором "Формулы Е" Алехандро Агагом прогуливались по красной ковровой дорожке возле Дворца Фестивалей.

На 72-м по счёту кинофоруме состоялась премьера документального фильма And we go green.

Ленту, рассказывающую о предыдущем сезоне 2017-2018 и чемпионате ФИА класса "Формулы Е", снял известный американский режиссёр и сценарист Фишер Стивенс. Спродюсировал фильм сам Ди Каприо.

Создатели фильма уверены: популярность экологически чистого транспорта растёт, будущее несомненно за ним, и фильм должен приблизить его наступление.