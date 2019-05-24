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Европейцы голосуют против...

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 Кнарик Хачатрян 
Европейцы голосуют против...
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Протесты "жёлтых жилетов" во Франции застали власти врасплох, однако гроздья гнева зрели уже давно, порождённые недовольством по поводу всё более ощутимого снижения уровня жизни. Новые налоги и штрафы, введённые правительством президента Эммануэля Макрона, стали последней каплей

"Мы хотим жить свободно и свободно распоряжаться плодами своего труда", - говорит этот манифестант.

Протесты французов встретили сочувствие и понимание во всём Евросоюзе, где пропасть между богатыми и бедными становится всё шире. При этом проблема высокой безработицы всё ещё не решена, зато продолжают действовать меры жёсткой экономии, введённые из-за финансового кризиса.

Средние показатели доходов в Европе стабильно падают, а тревожность растёт. Янис Эммануилидис из независимого аналитического центра, занимающегося проблемами Евросоюза, поясняет .

"Существует неуверенность в завтрашнем дне. Очень многие боятся, что всё потенциально движется в неправильном направлении или уже и раньше всё было не так. Эта неуверенность вызвана многими причинами. Одна из них - экономическая нестабильность, которую люди ощущают, и потому боятся, что в будущем станет ещё хуже. Другая причина неуверенности - конфликты на почве культурных различий, проблема с сохранением своей идентичности".

Миграционный кризис, захлестнувший Старый свет четыре года назад, добавил новых проблем, на которых, как на дрожжах, растёт популярность крайне-правых партий - особенно в тех странах, которые на мигрантских маршрутах считаются "воротами в ЕС". Венгрия - одна из них.

"Я не хочу, чтобы сюда приезжали иностранцы, - говорит эта жительница Будапешта. - Я хочу просто жить спокойно в нашей стране, в Европе".

"Думаю, что проблема миграции важна, но она не должна подминать под себя все другие проблемы. Здесь, в Венгрии, у нас много и других проблем, которые тоже нужно решать. Например, климатические изменения или повышение уровня жизни населения страны".

Несмотря на то, что число прибывающих значительно снизилось, страхи остались; они и определяют предпочтения многих избирателей. В некоторых странах, таких, как Румыния и Болгария, главными проблемами остаются коррупция и слабое правовое государство. А в Австрии на результатах выборов несомненно скажется сканжал вокруг бывшего вице-канцлера, который уже привёл к краху правящей коалиции Австрийской народной партии и Австрийской партии свободы (АПС).

Европейцы сегодня голосуют против неравенства, неопределённости и незащищённости, голосуют за то, что, как им кажется, поможет решить эти проблемы.