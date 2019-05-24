Выборы в Чехии и Ирландии

В Чешской Республике проходят двухдневные выборы в Европарламент. Страна получит 21 место в европейском органе власти. Выборы проходят на фоне выдвинутых против действующего премьер-министра страны Андрея Бабиша обвинений. Его подозревают в мошенничестве со средствами Евросоюза. Оппозиция требует отставки премьер-министра, но несмотря на это его центристская партия участвует в выборах и надеется на успех.

Андрей Бабиш, премьер-министр Чехии

"Мы вступили в Евросоюз 15 лет назад. И это однозначно успешный проект. В Европе мир, но, конечно, в течение этих 15 лет у нас появились свои взгляды на ЕС, позитивные взгляды в том смысле, что Евросоюз должен провести реформы, он должен измениться".

В это же время голосование проходит в Ирландии. Здесь выбирают депутатов в Европейский парламент и в местные органы власти. На европейских выборах будут избраны 13 кандидатов. До выхода Великобритании из ЕС только 11 из них немедленно смогут занять свои места. В ходе избирательной кампании в Ирландии, в отличие от некоторых других стран ЕС, значительно больше внимания уделялось внутриполитическим проблемам.