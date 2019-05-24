У шимпанзе появляется культура?

Ученые обнаружили, что дикие шимпанзе в Габоне начали есть черепах. Чтобы достать мясо, приматы разбивают твердые панцири о стволы деревьев.

Слабые шимпанзе передают найденных черепах более сильным особям, которые разбивают панцири, а затем делят еду среди всей группы.

Сотрудники Национального парка Лоанго впервые наблюдают такое явление.

Исследователи считают, что подобное поведение может указывать на развитие своей культуры у приматов.

Один самец даже съел половину черепахи, оставил мясо на дереве, а на следующий день вернулся, чтобы закончить трапезу. Исследователи говорят, что это может указывать на способность шимпанзе к планированию.

Другие ученые оспаривают идею о том, что шимпанзе способны на такой умственный скачок, а тем более на то, чтобы создать новую "культурную практику". Они объясняют явление тем, что в Национальном парке растут фрукты в твердой оболочке, которые также нужно ударить о дерево, чтобы открыть.