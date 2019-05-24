Беллоккьо вернулся в Канны с "Предателем"

На Каннском кинофестивале состоялась премьера нового фильма итальянского режиссёра Марко Беллоккьо «Предатель». Это биографическая киноповесть о главе сицилийской мафии Томмазо Бушетте. Он известен как первый влиятельным представитель итальянского преступного мира, который нарушил запрет на сотрудничество с властями и стал одним из наиболее важных информаторов для правоохранительных органов. Беллоккьо объясняет, что для него Бушетта хоть не герой, но человек, безусловно, отважный. Его фильм посвящён последним 20 годам жизни мафиози. Это кинокартина о мести и предательстве.

Премьера состоялась в годовщину теракта в Капачи, где на трассе между аэропортом и Палермо был взорван кортеж судьи Джованни Фальконе, известного борца с Коза Нострой. Фильм «Предатель» встретили длительным овациями. На Каннском фестивале он представлен в рамках основной программы как один из претендентов на «Золотую пальмовую ветвь».