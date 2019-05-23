Смерть в цистерне

Один из четырех мужчин, найденных в пустой цистерне грузовика на автомойке населённого пункта Футог в Сербии, скончался в больнице.

В медицинском заключении говорится, что он был доставлен в критическом состоянии с признаками теплового шока и гипоксии; спасти его не удалось, несмотря на интенсивные меры реанимации и лечения. Остальные три человека находятся в отделении интенсивной терапии, их состояние тяжёлое.

Все четверо были обнаружены в цистерне грузовика, когда водитель открыл люк, чтобы подготовить машину к мытью. В полиции сообщили, что беглецы прибыли с юга, скорее всего, из Косова.