Орловский суд оставил в силе решение о тюремном сроке для датского свидетеля Иеговы

Орловский областной суд оставил в силе решение о тюремном сроке свидетеля Иеговы датчанина Дениса Кристенсена. Его приговорили к 6 годам колонии общего режима по обвинению в экстремизме.

Ассоциация "Свидетелей Иеговы" и семья датчанина отрицают его вину и заявляют, что за справедливостью отправятся в Европейский суд по правам человека. "Мы ожидали оправдательный приговор. То, что человека осудили на 6 лет за веру просто возмутительно, мы будем обращаться в ЕСПЧ и добиваться справедливости", - сказала Euronews жена Кристенсена Ирина.

По информации "Свидетелей Иеговы", Дания выступит в Страсбурге качестве третьей стороны. Принятие решения может занять несколько лет.

Иностранца задержали в мае 2017 во время проповеди в частном доме орловского поселка Кромы. В феврале Железнодорожный районный суд Орла постановил, что мужчина поддерживал работу запрещенной в России организации "Свидетели Иеговы". Сам Кристенсен назвал себя проповедником, отрицая свою причастность к официальным структурам общины.

"В этом разбирательстве одна ложь: ложные свидетели, ложная информация, - сказала Ирина. - Абсолютно все построено на лжи. Ни одной публикации не найдено, которая была бы в списке экстремистских, а они говорят, что сотни найдены. Где?"

В поддержку Кристенсена, который живет в России с 2000 г., высказались международные и российские правозащитные организации. ООН призвала российские власти освободить всех, кто арестован за мирные религиозные убеждения.

"С точки зрения российского законодательства быть верующим человеком, в том числе свидетелем Иеговы, не запрещено. Но почему-то сейчас судебная практика исходит из того, что если верующих собралось больше, чем один человек, то это уже экстремистская организация", - сказал адвокат датчанина Антон Богданов.

В августе 2017 российское Министерство юстиции включило Ассоциацию "Свидетелей Иеговы" и 395 входящих в ее структуру местных религиозных объединений в список запрещенных организаций. Считая организацию опасной религиозной сектой, "разрушающей семьи", Русская православная церковь выступила за это решение.

Несмотря на то, что в декабре 2018 года президент России Владимир Путин назвал внесение "Свидетелей Иеговы" в список экстремистских организаций "полной чушью", в стране заведено более 80 уголовных дел против представителей этой организации.

"Теперь все 175 тыс свидетелей Иеговы не чувствуют себя в безопасности в России, потому что мы все ожидаем, что будем за решеткой. Этот приговор показал многое", - сказала Ирина.