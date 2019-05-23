Самый старый в мире Porsche Type 64 уйдет с молотка

Sotheby's выставит на аукцион самый старый из уцелевших автомобилей немецкого бренда Porsche Type 64, сохранившийся в единственном экземпляре. Автомобиль был собран в 1939 специально для участия в гонке того же года Берлин-Рим, которая так и не состоялась. Всего было создано три таких машины.

Маркус Гориг, эксперт Sotheby's: "Это настолько невероятно, что в это практически невозможно поверить. Детали автомобиля подогнаны одна к другой. Их ни разу не меняли, только следили за их состоянием. Эта машина - часть истории, она уникальна".

Автомобиль пережил войну и за почти 80 лет сменил всего четырех владельцев. Торги пройдут в Калифорнии 15-17 августа. По предворительным оценкам цена Porsche может составить 15-20 миллионов долларов.