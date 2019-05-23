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Ливия

Хафтар: для перемирия "нет условий"

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 Андрей Позняков 
Хафтар: для перемирия "нет условий"
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REUTERS/Goran Tomasevic
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Командующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар, который ведёт наступление на Триполи, заявил о невозможности заключить перемирие с Правительством национального согласия. В ходе визита в Париж фельдмаршал рассказал президенту Франции Эммануэлю Макрону, что не видит условий для прекращения огня и начала политического урегулирования. При этом Хафтар заверил, что в принципе готов к диалогу.

В начале мая Макрон принял в Париже главу Правительства национального согласия Ливии Фаизом Сараджом. По итогам обеих встреч президент Пятой республики призвал стороны к диалогу и защите гражданского населения.

Халифа Хафтар объявил о начале наступления на Триполи 4 апреля. Он заявляет, что ведёт борьбу с террористами. Правительство национального согласия объявило его военным преступником.

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