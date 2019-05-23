Либеральная "Команда Европа"

"Команда Европа" — так называют себя семь либералов, которые борются за пост президента Еврокомиссии. Обычно парламентские фракции выдвигают одного ведущего кандидата в главы высшего органа исполнительной власти, но у либерал-демократов разбежались глаза — так оказался велик выбор именитых, влиятельных и харизматичных политиков.

Чего стоит Ги Верхофстадт — ветеран брюссельских коридоров власти. Почти 10 лет он возглавлял правительство Бельгии, в 2003 году узаконил в стране однополые браки.

В последние годы Верхофстадт был координатором Европарламента по выходу из ЕС Великобритании и одновременно вёл наступление на популистов и националистов:

"С интересами Венгерии у вас ничего общего, - обращался он к премьеру Виктору Орбану. - Это мы защищаем демократию и интересы венгерских граждан.

Другой кандидат от либералов Маргрете Вестагер получила экономическое образование, работала в министерстве финансов родной Дании, дослужилась до министра экономики и внутренних дел.

Она тоже выступает за более тесный Союз. Став в 2014 году еврокомиссаром по вопросам конкуренции, Вестагер бесстрашно ополчилась на такие как технологические компании, как Google, Apple и Facebook, уличив их в монополизме и наказав огромными штрафами.

"Если вы начинаете злоупотреблять вашей господствующей позицией на рынке, мы вам скажем: нет, здесь это не пройдёт", - - говорила еврокомиссар американским гигантам.