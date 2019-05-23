Евровыборы: в Нидерландах лидируют левоцентристы

Левая Партия труда Франса Тиммерманса побеждает на выборах в Европарламент в Нидерландах. Таковы предварительные результаты опросов, опубликованные в четверг вечером. Согласной этим данным, лейбористы получат пять из 26 мандатов, которые отведены Нидерландам.

Партия труда входит в объединение Европейских социалистов, которое выдвинуло Тиммерманса единым кандидатом на пост главы Еврокомиссии.

Консерваторы премьер-министра Нидерландов Марка Рютте занимают второе место.

Крайне правый «Форум за демократию» Тьери Боде до выборов лидировал в опросах, однако в итоге получил чуть больше 11% голосов и может рассчитывать на два мандата. «Партию свободы» Герда Вилдерса называют главной проигравшей стороной: националисты теряют три места в Европарламенте из четырёх.

При этом явка, по предварительным данным, составила около 40%. Если это так, то она выше, чем на прошлых европейских выборах пять лет назад.