Строительный скандал в Болгарии

В Болгарии этот год не проходит без больших политических скандалов. За последние месяцы их было несколько от сомнительных строек до теневых сделок с недвижимостью.

Дамиан Воденичаров, Евроньюс

"Это вход в жилой комплекс. Здесь в прошлом году развернулся крупнейший политический скандал Болгарии. Высокопоставленные чиновники, включая лидера большинства в парламенте Цветана Цветанова, покупали роскошные квартиры за часть от их реальной цены. Официальная цена - 2600 евро за квадратный метр, но политики платили значительно меньше - 600 евро за квадратный метр".

И это только вершина айсберга, по словам журналиста, раскрывшего криминальную схему. То, что сначала казалось сомнительным с точки зрения морали, оказалось полномасштабной коррупцией.

Полина Паунова, журналист Радио Свободная Европа

"Все закончилось поправкой, которая позволила застройщику возвести небоскреб в престижном районе Софии. В соответствии с новыми правилами в этой части города не должно быть небоскребов. Поправка была принята голосами правящей партии под контролем лидера большинства Цветанова".

Количество вовлеченных политиков и чиновников продолжает расти. Это становится примером системной коррупции.

Полина Паунова, журналист Радио Свободная Европа

"Генеральный прокурор тоже участвует в этой схеме. Антикоррупционный начальник участвует. Бывший лидер большинства в деле. Министр юстиции тоже. Какие могут быть последствия для этих людей, если все они взаимосвязаны? "

За несколько недель до европейских выборов премьер-министр страны Бойко Борисов перевел кампанию в режим антикризисного управления. В то время разразился очередной коррупционный скандал. Высокопоставленные чиновники использовали средства ЕС для строительства гостевых домов. Реакция избирателей не заставила себя ждать.

Анастас Стефанов, социолог

"У социалистов было преимущество в один процент над консерваторами. Таким образом, последствия были совершенно очевидны. Это было смягчено массовой отставкой высокопоставленных чиновников и политиков. Мы здесь к такому не привыкли".

В Болгарии коррупционные скандалы имеют тенденцию вскрываться как нарыв именно во время избирательных кампаний. Когда день выборов проходит, как считают жители Болгарии, эти вопросы перестают обсуждаться в прессе.