Братская могила для убитых в Брестском гетто

В Бресте перезахоронили останки более 1200 евреев, убитых нацистами в 1942 г. в Брестском гетто. Их обнаружили в январе расстрельной яме, которую неожиданно вскрыли при строительстве жилого комплекса. Найденные останки захоронили по еврейскому обряду в 120 гробах в общей могиле на Северном кладбище города.

У меня к сегодняшнему событию двойственное чувство. Первое — это, конечно, ощущение страшной трагедии, свидетелями которой мы сегодня были. Второе чувство — это то, что именно эти трагедии, возможно, позволят человечеству думать о том, что это не должно повториться. Если не помнить, если не сохранить память, всё может вернуться назад. Регина Симоненко председатель Брестского еврейского объединения «Бриск»

В созданном нацистами Брестском гетто были заключены около 20 тысяч евреев, почти всех их убили. Мэр Бреста Александр Рогачук признался, что в городской администрации были удивлены количеству жертв, обнаруженных в ранее неизвестном захоронении. На месте расстрельной ямы обещают установить мемориальный знак.