Братская могила для убитых в Брестском гетто

В Бресте перезахоронили останки более 1200 евреев, убитых нацистами в 1942 г. в Брестском гетто. Их обнаружили в январе расстрельной яме, которую неожиданно вскрыли при строительстве жилого комплекса. Найденные останки захоронили по еврейскому обряду в 120 гробах в общей могиле на Северном кладбище города.
В созданном нацистами Брестском гетто были заключены около 20 тысяч евреев, почти всех их убили. Мэр Бреста Александр Рогачук признался, что в городской администрации были удивлены количеству жертв, обнаруженных в ранее неизвестном захоронении. На месте расстрельной ямы обещают установить мемориальный знак.