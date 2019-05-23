Ботсвана разрешила охоту на слонов

Решение правительства Ботсваны вновь разрешить трофейную охоту на слонов вызвало возмущение защитников животных.

Резко негативно отреагировало в частности Международное общество за гуманное обращение с животными, которое нап_о_мнило, что популяции слонов итак угрожает браконьерство, а разрешение охоты принесёт пользу только охотникам за трофеями, а не жителям Ботсваны.

В Международном фонде защиты животных заявили, что власти обманывают сельских жителей, уверяя, что решение направлено на их защиту.

Охота на слонов была запрещена в Ботсване в 2014 г. при бывшем президенте Яне Кхаме. Но нынешнее правительство считает, что после запрета популяция этих животных настолько разрослась, что стала угрожать людям. В год будут отстреливать не более 400 особей. Всего в стране проживают около 130 тысяч слонов.