Противники ужесточения законов об аборте вышли на акцию в Вашингтоне

"Безопасный аборт – это право человека", "Не превращайте аборт в преступление" – плакаты с такими надписями держали участники акции, которая прошла возле здания Верховного суда США. Манифестанты выступают против решения властей восьми штатов, среди которых Алабама, Миссури, Миссисипи, Арканзас, ужесточить законодательство об абортах.

- Те, кто пытается отменить вердикт Верховного суда 1973 года по делу Роу против Уэйда, и лишить женщин права на аборт, думают, что они могут выиграть. Так ли это? - задает вопрос лидер меньшинства в Сенате Чак Шумер.

- Мне кажется очень несправедливым, что какой-то другой человек решает, могу я иметь детей или нет, должна ли я рожать или нет, - говорит участница акции.

- Я никогда не узнаю о том, что такое быть женщиной, никогда не узнаю о той борьбе, которую они сегодня ведут. Но я вижу, что женщин пытаются лишить их прав. Я думаю, пришло время сказать свое слово, - говорит участник манифестации.

Самый жесткий закон об абортах был принят в Алабаме. Исключения из него не предусмотрены ни в случае инцеста, ни в случае изнасилования. Согласно документу, прервать беременность женщина может только, если ее жизни угрожает опасность. Закон также предусматривает суровое наказание для врачей, которые решатся провести подобную операцию: им может грозить до 99 лет тюрьмы.