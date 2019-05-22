Трубопровод из Греции в Болгарию

Премьер министры Болгарии и Греции приняли участие в церемонии, посвящённой началу строительства трубопровода, предназначенного для поставок газа из Азербайджана. Речь идёт о перемычке длиной 182 километра, по которой газ из Трансадриатического газопровода будет поступать в Болгарию. Болгарский премьер Бойко Борисов отметил важность объекта:

– Благодаря этому соединительному звену мы теперь добились полной диверсификации, настоящей диверсификации поставок газа.

Строительство планировалось начать годом ранее, но проект был приостановлен из-за того, что ряд местных компаний обжаловал тендерные процедуры. Завершить работы предполагается в следующем году, когда должен быть запущен Трансадриатический газопровод, по которому азербайджанский газ пойдёт в Евросоюз.

– Энергетическая безопасность и диверсификация источников энергии остаются одним из главных приоритетов для всего региона, для региона восточного Средиземноморья, и, я бы сказал, приоритетом для всего Европейского союза, – заявил греческий премьер Алексис Ципрас.

Согласно проектной мощности, по новому газопроводу в Болгарию будет поставляться от трёх до пяти миллиардов кубометров газа в год. Стоимость проекта 220 миллионов евро.