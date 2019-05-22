Нью-йоркский парк использует коз вместо химикатов

Посетители нью-йоркского парка Риверсайд встретили этих коз аплодисментами. Животных пригнали в парк, чтобы очистить его от сорняков. Сотрудничество выгодно всем: для парнокопытных это настоящий пир, а администрации парка оно позволяет отказаться от использования химикатов для борьбы с вредными растениями.

"Это экологически чистый способ очистки садов и парков от сорных растений, - считает администратор парка Риверсайд Дэн Гародник. - Козы каждый день съедают четверть своего веса"

Эти животные поедают даже такие опасные для человека растения как ядовитый плющ. Коз привезли с одной из ферм штата Нью-Йорк, они останутся в парке до 30 августа.