Ресторанная империя Джейми Оливера терпит крах

Ресторанный бизнес Джейми Оливера в Великобритании терпит крах: знаменитый шеф-повар объявил о введении внешнего управления. Под угрозой увольнения оказалась тысяча человек.

По данным британских СМИ, за последний год продажи заведений Оливера упали на 11%. Были закрыты 12 ресторанов, более 600 человек лишились работы. Последние месяцы Оливер пытался продать свою сеть. В 2016 году бизнес уже был на грани банкротства. Тогда знаменитый шеф-повар был вынужден вложить свои деньги.

"Я опустошен из-за того, что наши любимые британские рестораны переходят под внешнее управление. Меня очень огорчает, что всё так закончилось. Хотел бы поблагодарить тех людей, которые вкладывали душу и сердце в этот бизнес на протяжении многих лет", - написал шеф-повар на своей странице в Twitter.

В профсоюзе, который объединяет работников сферы гостеприимства, говорят, что Оливер – далеко не единственный ресторатор,который столкнулся в последние годы с серьезными проблемами.

"Неопределенность, которая царит среди потребителей, подпитывается политической неопределенностью на фоне "брексита". Люди уже не так часто ходят в рестораны, не так много тратят денег, и это серьезная проблема для среднего бизнеса", - говорит руководитель профсоюза Кэйт Никольс. По ее словам, каждую неделю в Великобритании закрываются 15 ресторанов, а это значит, что сотни людей остаются без работы.