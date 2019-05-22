Национализм в Европе: взгляд из США

Европе не стоит бояться роста национализма. Об этом в преддверии выборов в Европейский парламент в интервью Euronews заявил Рудольф Джулиани, экс-мэр Нью-Йорка, ныне адвокат президента США Дональда Трампа. Голосование на европейских выборах пройдет с 23 по 26 мая.

Рудольф Джулиани, адвокат Трампа: "Думаю в Европе было бы хорошо развернуть дискуссию на тему: интернационализм, или приоритет интересов каждой отдельной страны ЕС. Последнее, я полагаю, называется национализмом. У этого понятия негативное значение из-за ряда произошедших исторических событий, связанных с национализмом. Но ведь это так естественно любить свою родину. Сколько суверенитета вы хотите отдать? Сколько сохранить? Будучи выходцем из страны, где полномочия власти ограничены, где существуют федеральные власти и власти в штатах, мне комфортно, когда на местах поддерживают определенную степень суверенитета".

В рамках избирательной кампании в ЕС националисты пытались объединить усилия, чтобы стать третьей по численности фракцией в Европарламенте. В минувшую субботу в Милане на акцию с участием лидера итальянской "Лиги" Сальвини и председателя французской партии "Национальное объединение" Ле Пен, собрались десятки тысяч человек. По данным опросов, четверть европейцев считают себя популистами.