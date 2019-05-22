Германия: крен вправо

Euronews предлагает очередной репортаж из серии "Незаметная Европа". Он снят в немецком городе Хемниц журналистом иракского происхождения Айманом Оганна и посвящен беспокоящему многих усилению немецких ультраправых.

... Некогда образцовый социалистический город в Саксонии, Хемниц, в прошлом Карл-Маркс-Штадт, переживает масштабную политическую перестройку. Здесь, на площади перед бюстом Карла Маркса, 30 лет назад жители Хемница протестовали против тоталитарного режима. Однако в августе прошлого года на этом месте произошли протестные выступления совсем другого толка - жесткие антииммигрантские беспорядки, которые превратили город в форпост наращивающих авторитет крайне правых. А началось все с убийства гражданина Германии. Предполагаемые преступники - два беженца из Ирака и Сирии....Спровоцированные преступлением демонстрации стали самыми мощными с 2015 года, когда в страну хлынул поток беженцев.

В центре набирающих силу ультраправых - популистская антииммигрантская партия "Альтернатива для Германии". Она существует всего шесть лет, но уже добилась ошеломительных успехов, став третьей по величине в Бундестаге.

Один из ее лидеров Александр Голанд из Хемница так говорит о прошлогоднем насилии: "Когда так много беженцев нарушают закон, терпению приходит конец".

Мартин Шульц, бывший лидер социал-демократов в Европарламенте, не скрывает возмущения: "Наш парламент в прошлом уже слышал подобное. Пора демократам в этой стране снова подняться. Это перевооружение старой риторики".

После успеха на внутренней политической арене "Альтернатива для Германии" не намерена игнорировать европейские выборы. На них от партии идет Максимилиан Крах: "Германия была спокойным уголком, удаленным от большинства проблем внешнего мира. И тут Меркель решила открыть страну и за год впустить почти миллион мигрантов (главным образом, мужчин, в основном - мусульман). Это изменило Германию. И мы - единственная политическая сила, которая противостоит массовой миграции. При этом опросы показывают. что почти 50 процентов населения против массовой иммиграции. Для всех это стало ударом".

Антииммиграционная платформа "Альтернативы для Германии" находит широкий отклик среди немецких избирателей, выступающих против гостеприимной политики канцлера Ангелы Меркель в отношении беженцев. Не пожелавший представиться сторонник партии комментирует: "Сюда приезжают отбросы, которых выкинули из их собственных стран. И эти паразиты пируют за мой счет".

Наблюдатели бьют тревогу: лексика, используемая партией и ее сторонниками в отношении иммигрантов, напоминает словарь национал-социалистов в 30 годы 20 века.

Марши и выступления "Альтернативы" проходят в конфликтной обстановке: навстречу ультраправым выходят те, кто не согласен превращать родной город в оплот расизма. Два фланга разделяет полицейский кордон... Наш следующий собеседник вышел на улицу, чтобы оказать сопротивление "Альтернативе для Германии": "Не считаю, что они переживают настоящий подъем. Я думаю, они всегда у нас были. Но сейчас они стали более уверенными в себе. Да-да, они утверждают, что контролируют город, но это просто ложь".

"Обмен любезностями" между представителями разных политических движений произошел и на пикнике, организованном гражданским движением "ПроХемниц" оно организовало и прошлогодние протесты". По словам активистов, "левые экстремисты облили входы в новый офис кислотой".

Лидер "ПроХемниц" Мартин Кольманн поясняет, почему национализм в Восточной Германии сильнее и откровеннее: "На западе Германии после войны американцы и англичане говорили и учили, что немецкое мышление, немецкий образ жизни привели к преступлениям национал-социализма. А у нас на востоке были русские, которые говорили: капитализм - это плохо, это он ведет к фашизму. Так что здесь нам не внушали, что быть немцем - это проблема".

Чтобы лучше понять жизнь иммигрантов в Хемнице, журналисты встретились с 13-летним Хасаном. Он приехал с семьей из Ирака; мальчик хочет стать архитектором, мечтает переехать в Берлин, так как устал от расизма в Хемнице: "Со мной произошел неприятный инцидент в трамвае. Пожилой мужчина снимал на камеру мусульманку. Я сказал, чтобы он прекратил, а он стал снимать меня и других людей других культур. Ситуация обострилась, и он закричал, что Гитлер, отправил бы нас в газовую камеру".

Хасан не единственный, кто борется с предрассудками в Хемнице. Ливийская беженка Лейла Ахмад говорит, что сталкивается с расистскими выпадами почти каждую неделю: "Я потеряла пять лет жизни. Я с ребенком приехала сюда главным образом из соображений безопасности, но на деле я ее совсем не чувствую. Мы сталкиваемся с теми же проблемами, что и в родной Ливии. Порой даже хуже. Я покинула Ливию из-за того, что страдала психологически, боялась за своего сына. И в Германии история повторяется! Но Ливия по крайней мере - моя родина. Там люди относились друг к другу с уважением. Здесь же ты чужак. Ты уезжаешь и жертвуешь всем, отправляешься в опасное путешествие ради сына. Для меня крайне важно ходить по улице в хиджабе. А здесь я боюсь, что кто-нибудь ударит меня за это. Я иногда прошу сына не говорить с другими".

С 2015 года в Германии зарегистрировано более 1,2 миллиона лиц, просящих убежища. В Хемнице проживает относительно небольшое количество иностранцев - всего 8 процентов. Тем не менее, уровень преступлений на почве ненависти против иммигрантов здесь выше, чем в остальной части страны. Рассказывает Андре Лёшер, социальный работник в неправительственной организации, которая помогает жертвам насилия: "Во всей Саксонии зафиксировано 317 нападений, из них почти 80 - в нашем городе. Это почти на 40% больше по сравнению с прошлым годом в Саксонии; в Хемнице же рост таких преступлений составил 400%"... Активизация притока мигрантов в Германию сдвинула все общественные дебаты вправо. А "Альтернатива для Германии" просто воспользовалась этим. Кроме того, у них не так много возможностей что-то предложить. Беженцы - их главная тема, на которой люди фокусируют внимание".

Нарастающий гнев в отношении мигрантов оборачивается настоящим насилием в Хемнице. Масуд Хашеми иранец, владелец ресторана. Осенью прошлого года на него напали, мужчина неделю провел в больнице: "В ресторан ворвались двое, - вспоминает Масуд. - Один мужчина прокричал "Хайль Гитлер!", очень громко крикнул. После этого он начал все громить. Бросил чайник мне в лицо, разбил мне голову. Я ушел на кухню, но он побежал следом, стал все крушить, избил меня. Он бил меня по животу. Я упал, моя голова была разбита. Я потерял много крови... Я живу и работаю в Германии вношу все необходимые платежи. Почему они приходят ко мне и избивают меня? Они приходят, потому что я перс, но что я такого сделал?"

Не только иммигранты являются жертвами преступлений на почве ненависти крайне правых - в прошлом году под Хемницем был до смерти замучен 27-летний мужчина, причиной стал его гомосексуальная ориентация. Наблюдатели единодушны: по-настоящему тревожный признак возрождения элементов немецкого прошлого - усиливающийся антисемитизм.

... Кошерный ресторан "Шалом" открылся здесь в 2000 году. Его владелец, Уве Дзюбалла, семья которого пережила Холокост, не раз становился объектом антимсемитских выходок.

Можно ли сравнить нынешний антисемитизм с тем, что переживали евреи в 30 годах прошлого века?

Уве считает, что нет: "Тогда экономика была намного слабее. И почва для националистического мышления, на мой взгляд, была гораздо более плодородной. Сегодня, в отличии от 1933 года, перед нами - различные возможности, предоставляемые глобализацией, в обществе существует ядро, критическая масса граждан, способных продемонстрировать демократическое мышление, отстоять его".

В августе прошлого года ресторан подвергся нападению: толпа из десяти с лишним человек швыряла в здание камни, бутылки и металлические трубы. В Уве угодил большой камень. Он вспоминает: "Камень попал мне в плечо, так что это не было слишком драматичен. Попади он в голову, Вы сравниваете с 1933 годом... Так вот, одно из небольших отличий заключается в том, я позвонил в полицию, они приехали и очень профессионально сделали свою работу. А в 1933 году евреи не могли рассчитывать на правоохранительные органы".

"Альтернатива для Германии" активизируется на всех фронтах. В Хемнице ее выдвиженцы готовятся к муниципальным выборам. Кандидат Фальк Хейлигеншмидт убежден, что ислам и Европа несовместимы: "Ислам, на мой взгляд, не приемлем для интеграции. Мы видим это изо дня в день: арабские иммигранты в Германии, в других странах Европы слоняются без дела по улицам, чуть ли не каждый день нападают на немцев с ножами или избивают их. Таких случаем слишком много, это позволяет сделать вывод: да, ислам не вписывается ни в немецкую жизнь, ни - шире - в европейскую".

Автор репортажа, Айман Оганна уточняет у политика: "Вот я - сын арабского иммигранта, вы не считаете, что я достойно интегрировался в европейское общество? Здесь есть место для меня?"

Представитель партии удивлен: "Вы молодец. Видно, что вы интегрированы, как надо. Жили, наверно здесь много лет".

И еще несколько мнений, озвученных случайными прохожими на городском рынке.

- Я буду голосовать за правых, потому что альтернативы просто нет. Все старые партии бросили нас, забыли людей!

- "Альтернатива для Германии" - худшая партия, у них нет сердца.

- Религия - личное дело каждого, но приезжая в Германию, люди обязаны адаптироваться к немецкой культуре.

Хемниц имеет репутацию крайне правого города. Но проведя здесь некоторое время, начинаешь сомневаться, так ли уж справедлива эта репутация. Да, здесь растет количество преступлений на почве расовой ненависти, есть бытовой расизм, здесь поддерживают такие партии как "Альтернатива для Германии". Но все это очень далеко от настроений 1930-х годов. В городе слышны голоса и представителей другого фланга, тех, кто возмущен креном вправо. Хватит ли у них сил на то, чтобы не допустить смещения центра тяжести и в отдельно взятом городе, и в стране, которая до сих пор имела репутацию стража либеральной и толерантной Европы?