"Кафка бы очень удивился"

Германия передала Израилю около 5000 документов и рукописей, принадлежавших Максу Броду, другу и душеприказчику писателя Франца Кафки. Среди них открытка, написанная Кафкой, и личные документы Брода, дающие представление о европейской литературной и культурной жизни начала ХХ века.

Эти бумаги пополнили архив, который пытается восстановить Национальная библиотека Израиля. Её архивариус Стефан Литт говорит:

"Я думаю, что он (Кафка) действительно был бы удивлен, узнав историю этого архива. Он бы сделал из этого новый роман".

Документы были украдены у наследников Эстер Хоффе, личной секретарши Макса Брода. Умирая, он поручил ей передать их в академическое учреждение. Но Эстер оставила бумаги у себя и стала распродавать, выручив только за рукопись "Испытания" 1,8 млн долларов.

Полиция ФРГ узнала о готовящейся сделке по продаже похищенных документов и конфисковала их. Ранее решением суда архив Брода был признан собственностью Национальной библиотеки Израиля.

Незадолго до безвременной кончины в возрасте 40 лет от туберкулеза в 1924 году Франц Кафка завещал свои труды Максу Броду, попросив сжечь их непрочитанными. Но Брод, который также был писателем, счёл это преступлением. Он опубликовал романы друга, добившись посмертного признания Кафки одним из величайших писателей ХХ столетья.

В 1938 году, бежав из оккупированной нацистами Праги в Тель-Авив, Брод вывез в чемодане и бумаги Кафки.