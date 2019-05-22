Как выбирают Европарламент

Выборы в Европарламент привлекут к урнам примерно 427 миллионов жителей Старого света. По числу участников это волеизъявление считается вторым в мире — после Индии, где право голоса имеют около 900 миллионов человек.

Впрочем, с технической точки зрения свои особенности есть у каждой из 28 стран ЕС. Каждое государство организует сбор подписей, кампанию и само голосование в соответствии с собственными законами и традициями. Например, избирательный возраст в Греции составляет 17 лет, и в Австрии и на Мальте — 16.

В разных странах и голосование проходит в разные дни. Откроют гонку в четверг Великобритания и Нидерланды. В пятницу к урнам придут граждане Ирландии. В субботу свои голоса отдадут литовцы, мальтийцы и словаки. Оставшиеся страны организуют выборы в воскресенье. В Чехии голосование продлится два дня: пятницу и субботу.

При этом в Бельгии, Люксембурге, Болгарии, Греции и на Кипре участие в мероприятии обязательно. Уклонистам грозят штрафы.

Результаты по всему континенту должны стать известны в воскресенье вечером.

По итогам выборов в Европарламенте должно быть занято 751 место. Если бы Великобритания успела завершить «брексит», осталось бы 705.

Самая населённая страна ЕС, Германия, имеет право и на наибольшее число мандатов — 96. Небольшие государства — Мальта, Кипр и Люксембург — отправят в парламент лишь по шесть депутатов.

До 1974 года законодателей назначали парламенты стран-членов ЕС. В 1976 году было решено избирать их всеобщим прямым голосованием, которое с 2002 года проходит по пропорциональному принципу — по партийным спискам.

Одна из главных проблем — явка избирателей. В 1979 году первые общеевропейские выборы в истории привлекли 62% избирателей, и с тех пор явка постоянно снижалась. В прошлый раз, в 2014 году, она составила 42,6%. При этом в большинстве стран Восточной Европы ситуация еще печальнее — там пять лет назад три четверти избирателей проигнорировали выборы.